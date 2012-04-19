《中国已公布新股发行上市日程表》--4月19日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/19 沪 翠微股份 732123 7,700 8.50-9.00 26.56-28.13 中信建投 4/24 4/23 深 西部证券 002673 不超过20,000 -- -- 招商证券 4/26 4/24 深 戴维医疗 300314 不超过2,000 -- -- 宏源证券 4/27 4/25 深 邦讯技术 300312 不超过2,668 -- -- 招商证券 5/2 4/25 沪 明星电缆 -- 不超过8,667 -- -- 国元证券 5/2 4/25 深 兴业科技 002674 不超过6,000 -- -- 平安证券 5/2 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 怡球资源 -- -- 13.00 18.06 华泰联合 -- 深 宜通世纪 300310 -- 17.00 23.24 广发证券 4/19 -- 深 任 子 行 300311 -- 15.00 30.61 国信证券 4/19 -- 深 天山生物 300313 -- 13.00 56.52 民生证券 4/20 -- 深 东江环保 002672 -- 43.00 33.10 中信证券 4/20 -- 沪 人 民 网 732000 -- 20.00-22.50 46.13-51.89 中信证券 4/23 -- 沪 奥康国际 732001 -- 22.00-25.50 21.78-25.25 国信证券 4/23 -- 深 龙泉股份 002671 -- 21.00 28.77 太平洋证券 4/23 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 周晓峰; 审校 林高丽