日本已公布经济指标--2012/4/19

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.2%-r +1.7%-r 5月16日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% -0.3% 4月26日 --
全国核心CPI(y/y) 2月 +0.1% -0.1% 4月26日 --
工业生产(m/m) 2月 -1.6%-r +0.9%-r 4月26日 --
失业率 2月 4.5%-@ 4.6%-@ 4月26日 --
贸易收支(亿日圆) 3月 逆差826 顺差329 -- --
所有家庭实质支出(y/y) 2月 +2.3% -2.3% 4月26日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。