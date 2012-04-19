〔澳洲经济〕第一季企业状况改善乏力,显示经济持续低迷--NAB

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透悉尼4月19日电---澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)的季度调查显示,随着销售回暖,上季澳洲企业状况温和改善,但企业对前景的信心减弱,而且不愿意招聘新人.
NAB对逾900家企业的调查显示,第一季企业状况指数微升1点至正3,略高于长期均值.
不过企业信心指数下降2点至负1,企业把前景不确定归因于全球经济状况.
"调查结果表明,从根本上说经济成长仍然不振,"NAB首席经济学家Alan Oster表示."整体来看,近期需求指标仍然疲软,这也预示近期活动可能继续保持低迷."(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。