美国称叙利亚身处转折关头,须停止暴力

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔4月18日电---美国国务卿希拉里周三称，叙利亚正处于转折关头，暴力事件必须停止，否则美国将设法加大向叙利亚政府施压力度。
希拉里未具体说明，若叙利亚政府军与反对派停火协议破裂，且联合国观察团不能在叙利亚全面部署，美国以及其他国家可能采取怎样的措施。
联合国-阿盟叙利亚危机联合特使安南提出了和平计划，包括派驻联合国观察员、从人口聚集区撤走重武器和军队、人道主义援助以及释放政治犯等。
美国和欧盟已对叙利亚实施广泛的经济制裁，因此主张对叙利亚进一步施压的人士，主要寄望于阿拉伯国家加大对叙利亚制裁。
当被问及是否应更认真考虑武装叙反对派时，希拉里说：“我只代表美国表态。美国未提供杀伤性武器。”
叙利亚一些地区实现停火，但在反对派活跃的地区如霍姆斯等，政府军仍用重武器对反对派发动攻击。
叙利亚外长在北京对记者表示，停火观察员不应超过250人，应来自“中立”国家，如巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。（完）
--编译：朱淑珍;发稿：张家伟
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