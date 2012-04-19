《热点透视》通胀威胁见长,英国放弃量化宽松灵药

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 李爽

路透伦敦4月18日电---给英国开出的诊疗报告这样说:患者略见好转.量化宽松这剂药肯定发挥了功效.但医生却愈发担心此药的副作用--招人嫌恶的物价上涨.当局因此放弃了在这剂药用完之后再开一副的想法.他们希望患者不用这个方子也能进一步好转.

本月英国央行货币政策委员会九位成员中仅有一位认为,扩大量化宽松举措才是明智的做法.其初衷一定程度上是好的,是为起到稳定经济的作用,但糟糕的是,通胀下降程度"不像委员会之前预期的那样大".

这种情况为什么会发生在依然萎靡的经济当中呢呢?多数英国人都可能找到答案:全球油价涨势猛烈.汽油和柴油等燃料价格在过去一年上涨4.8%,并接近纪录高位.英国国内也有表现:汽油价格涨16%,电价涨8%.能源价格上升还意味着食品价格提高,涨幅为4.6%.

英国央行的诊疗医生或许会说,原因在于输入型通胀,不关我们的事.但大宗商品市场受到货币政策刺激,助涨了油价,英国央行在这一过程中可谓"功不可没".

一国货币政策的制定通常都具有孤立性.就连美国联邦储备理事会(美联储,FED)都不考虑其政策对全球通胀带来的潜在影响.各国央行应加强货币政策的全球视角.

与此同时,高通胀使英国经济复苏更加艰难.薪资增长疲软,过去一年仅涨1.2%,物价增速则是其近三倍.上季英国失业率下降是好事,但实际上并不健康,增加的就业岗位中兼职工作就有8万个,占据了一大部分增幅.

要促进英国经济复苏,就需要压低通胀.这种情况是有可能发生的.美国也在撤出其量化宽松举措.但撤出本身也可能带来副作用:或许会破坏金融市场.(完)