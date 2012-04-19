美国寻求放松卫星等出口管制,中国不在其列

港股业绩：理文造纸去年净利增近23%再创新高，受纸价回升及退税带动
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透科罗拉多斯普林斯4月18日电---美国国防部周三发布报告，建议放松对许多用于建造通信卫星和遥感设备等产品的出口管制，同时维持或加强对中国、伊朗及其他国家的此类出口管制。
美国国防部负责太空政策的副助理部长舒尔特（Greg Schulte）称，这些出口管制政策的变化若能在国会获批，将有助于美国相关行业在国防预算下降之际在国际上变得更有竞争力。
舒尔特在科罗拉多召开的一个太空会议的新闻发布会上称：“我们认为，有数十万种部件可从美国军品管制清单上剔除，有助美国企业在这些领域在全球展开更有效竞争。”
“我们的工业基础实力对保持和提高我们从太空获得的战略优势非常重要，”他说道，并强调这份报告是由国防部、国务院和商务部联合准备的。
美国军品管制清单指的是美国政府认为与国防和太空相关的物品、技术和服务清单。清单上的任何项目需要获得政府许可才能出口。
为了推动这方面出口政策变化的实施，报告还建议国会恢复总统决定卫星行业出口管制的权力。美国国会于1999年撤销了总统的这一权力，原因是两家美国公司被发现未经许可，向中国的太空发射业务提供帮助。
报告列出了可从美国军品管制清单剔除的卫星及相关零部件，转而将其列入美国商务部管制清单。
舒尔特称，报告建议仍然禁止美国的卫星由中国的火箭发射，加强对向中国和伊朗、朝鲜及叙利亚等其他国家的卫星和零部件出口管制。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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