〔澳洲数据〕3月全球商品进口额攀升11%,显示国内需求稳健

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透悉尼4月19日电---澳洲统计局周四称,澳洲3月经季节调整的全球商品进口额攀升11%至219.98亿澳元(约合228亿美元),2月修正后的进口额为198亿澳元.
统计局称,资本财进口劲增21%至11亿澳元,受机械和工业设备进口大增67%的推动.该指标亦表明企业投资强劲,尤其是在资源领域.
未经季节调整的3月商品进口额上升16%至207.9亿澳元.
3月进口大幅上升,有可能使贸易收支在2月意外出现逆差后,更加难以恢复顺差,但这亦表明国内需求稳健.(完)
--编译 郑茵;审校 龚芳
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。