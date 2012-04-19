〔澳洲数据〕3月全球商品进口额攀升11%,显示国内需求稳健

路透悉尼4月19日电---澳洲统计局周四称,澳洲3月经季节调整的全球商品进口额攀升11%至219.98亿澳元(约合228亿美元),2月修正后的进口额为198亿澳元.

统计局称,资本财进口劲增21%至11亿澳元,受机械和工业设备进口大增67%的推动.该指标亦表明企业投资强劲,尤其是在资源领域.

未经季节调整的3月商品进口额上升16%至207.9亿澳元.

3月进口大幅上升,有可能使贸易收支在2月意外出现逆差后,更加难以恢复顺差,但这亦表明国内需求稳健.(完)