《热点透视》IMF展望报告为欧元区财政指明路

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 洪曦

路透伦敦4月18日电---欧元区成员国实现不了财政目标,但这并不意味他们就需给自己强加更多的撙节措施.这是国际货币基金组织(IMF)正向陷入债务困境的欧洲国家传达的讯息.严厉的央行官员与民粹主义政界人士都应加以注意.撙节仍不可或缺.但若力度太大、步伐太快,则恐造成恶果.

西班牙和法国就能体现IMF想说出的这一点.IMF表示,这两国明年的预算缺口都将远超预期.他们都计划在明年将赤字与国内生产总值(GDP)之比降到3%.但据IMF认为,两国都将无法达标--西班牙的赤字与GDP之比将为5.7%,法国将是3.9%.

财政目标落空,对这两国得出的推论并不相同.西班牙的财政目标完全不切实际.该国2011年赤字占GDP的8.5%,若要达到减赤目标,则要在两年内实现相当于5.5% GDP规模的减支或加税.西班牙需要欧元区其他国家的理解:在贯彻需要政治支持的痛苦改革上,要有灵活性.

而对法国来说,IMF报告应被视作一记警钟,提醒该国还要付出更多努力.下任总统热门人选--奥朗德与现任总统萨科奇,似乎都对大幅缩减公共部门的必要性无动于衷.法国从1976年以来就没实现过财政平衡,公共支出占GDP比例高达56%,创欧元区之最.削减支出本身就是结构性改革.

庞大的公共部门使法国有别于其他欧元区国家.IMF的预测表明,法国政府不能只是一味坐等情况好转,特别是今明两年GDP成长均料疲弱的情况下(今年预计增长0.5%,明年1.0%).

在围绕欧元区的这场讨论中,真正要紧的不是目标本身,而是政府在做些什么来实现目标--或者是有没有在做.

浏览IMF全球经济展望报告相关报导,请点选[ID:nSB1495008][ID:nSB1495516](完)