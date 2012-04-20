〔中国个股〕友谊股份将在全国布局奥特莱斯店,考虑进军商业地产

路透上海4月20日电---基于上海首家奥特莱斯(outlets)店的成功,中国大型商业公司--上海友谊集团股份有限公司(600827.SS)正计划全国布局设点,2015年前计划新开5-7家奥特莱斯店;同时公司在重点推进商业主业的同时,亦考虑寻机进军商业地产.

奥特莱斯是专卖过季或断码的名牌产品折扣店,目前友谊股份(900923.SS)旗下已有三家奥特莱斯店开业.除全资拥有上海青浦店外,还受托管理杭州下沙店和武汉店.友谊股份今年计划按照此前约定,以初始投入价格收购这两家店的部分股权,以享受更多收益.

"奥特莱斯要争取确立全国领先地位,2015年末将形成8-10家店规模,营收超过100亿元.目前南京店已签意向,三亚、深圳等地亦在积极布点中."该公司总经理李国定周五在一新闻会上指出.

据其介绍,奥特莱斯店一般建在大城市的郊区,占地200亩左右,投资额约在5-6亿元人民币.经过几年的培育,每家店营收可达到10亿元以上,而且投资方亦可搭上土地升值的"顺风车".

除了奥特莱斯外,该公司另外两大业态--购物中心和百货商品亦有不同发展目标.购物中心将争取在泛长三角区域确立领先地位,每年平均新开两家店;而百货商店则继续巩固在上海的领先优势.

**考虑进军商业地产**

近年来商业地产获利丰厚,大连万达、绿地、瑞安房地产(0272.HK)等国内外房地产企业纷纷打造"商业+住宅"形式的城市综合体,令友谊股份这类纯商业企业"眼热"不己.

"仅仅做购物中心,盈利模式不合理科学,我们租赁房产后带来的土地升值,我们享受不到了."李国定说,"我们应该做一些商业地产,希望通过盈利模式重新构建,使购物中心更好发展."

他指出,未来友谊将寻找机会在建设城市综合体上做一些尝试,不过目前公司还未有一些具体规划.

友谊股份2011年吸收合并同属上海百联集团的一家上市公司百联股份,后者退市,友谊股份成为百联集团旗下百货超商业务唯一上市平台,其业务包括综合百货,连锁超市和连锁建材等三大业态,并拥有联华超市(0980.HK)控股权.

2011年友谊股份实现营收470亿元,同比增长7.12%;净利13.92亿元,同比增长33.8%;每股收益0.85元.

据美国德勤服务公司与STORES Media此前发布的全球零售力量2011年度报告,百联集团与家电零售连锁国美电器(0493.HK)、苏宁电器(002024.SZ)等一同入围全球零售企业250强,百联集团排名第70位,为五家中国企业中最靠前的.而在商务部发布的2010年中国零售业排名榜中,苏宁、国美和百联集团分列前三位.(完)