《中国报摘》--其他报纸重要消息4月19日(II)

--据统计结果显示,截至4月16日中国社保基金仍坚定增持食品饮料、医药生物制品、批发和零售贸易类公司.

--中国太保(601601.SS)公告称,其子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司第一季度保费收入合计493亿元人民币.

--包括长江证券、西南证券等9家上市券商一季度合计实现净利润为17.69亿元人民币.多家券商表示,受证券市场交易量同比下降影响,券商经纪业务收入减少.而受累于证券市场的震荡行情,自营业务收入也同比减少.

--发改委外资司司长孔令龙透露,发改委正牵头制定"境外投资管理条例",中国企业海外投资立法缺失的状况将随着中国首部境外投资法规的出台而有效改善.商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文并表示,将推动在金融、外汇、保险、财税、人员出入境等方面的政策便利化.(完)