《中国报摘》--其他报纸重要消息4月19日(II)

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
**证券时报**
--据统计结果显示,截至4月16日中国社保基金仍坚定增持食品饮料、医药生物制品、批发和零售贸易类公司.
--中国太保(601601.SS)公告称,其子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司第一季度保费收入合计493亿元人民币.
--包括长江证券、西南证券等9家上市券商一季度合计实现净利润为17.69亿元人民币.多家券商表示,受证券市场交易量同比下降影响,券商经纪业务收入减少.而受累于证券市场的震荡行情,自营业务收入也同比减少.
**经济参考报**
--发改委外资司司长孔令龙透露,发改委正牵头制定"境外投资管理条例",中国企业海外投资立法缺失的状况将随着中国首部境外投资法规的出台而有效改善.商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文并表示,将推动在金融、外汇、保险、财税、人员出入境等方面的政策便利化.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 乔艳红
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。