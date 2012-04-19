谷歌CEO：Android很重要,但非关键

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山4月18日电---谷歌首席执行官（CEO）佩奇（Larry Page）在法庭证词中称，Android智能手机操作系统对谷歌(GOOG.O)而言是重要资产，但并非至关重要。
谷歌与甲骨文ORCL.O正陷入一场智能手机技术专利纠纷，周三是佩奇再次出庭作证。
甲骨文于2010年8月起诉谷歌，称后者的Android系统侵犯其Java编程语言的知识产权。谷歌称，该公司并未侵犯甲骨文专利，且甲骨文不应该对Java的某些部分进行专利保护。
佩奇回答甲骨文律师的质问时表示，Android非常重要，但不认同Android至关重要这一看法。他还称，若谷歌董事会被告知Android对该公司至关重要，他也不会感到意外。
佩奇称，谷歌七年前开发自有的智能手机操作系统，是因为当时的技术使用户难以在手机上使用谷歌的服务。
佩奇说：“为使我们的技术能让人们使用，我们备受挫折。”
他还表示，他不清楚谷歌针对剽窃其他公司知识产权的政策，但谷歌并未做错什么。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
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