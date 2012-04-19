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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 10:40 BJT

〔金属期市〕期铜价格持稳,因西班牙公债标售前谨慎情绪弥漫

路透上海4月19日电---伦敦期铜周四几无变动,因在西班牙一次重要的公债标售之前,市场谨慎情绪凝重.此时围绕欧债危机重燃的担忧升温,打击了全球对原材料的需求前景.

0154GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨4美元,报每吨8,054.周三收盘持平.

上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1跌0.5%,报每吨57,540元人民币(9,100美元),上日上涨逾2%.

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