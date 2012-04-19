〔金属期市〕期铜价格持稳,因西班牙公债标售前谨慎情绪弥漫

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---伦敦期铜周四几无变动,因在西班牙一次重要的公债标售之前,市场谨慎情绪凝重.此时围绕欧债危机重燃的担忧升温,打击了全球对原材料的需求前景.
0154GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨4美元,报每吨8,054.周三收盘持平.
上海期货交易所主力7月期铜合约SCFcv1跌0.5%,报每吨57,540元人民币(9,100美元),上日上涨逾2%.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。