《中国债券市场每日交易备忘》--4月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为4.05% 晶科能源( JKS.N )3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 中百集团( 000759.SZ )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 京新新能源10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行及北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部150亿元九个月期贴现国债129901,参考收益率2.8498% 国开行200亿元五年期固息债120217,票面利率4.11% 浙江泰隆商行6.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固息混合资本债1220002,票面利率8.10% 广西北部湾投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280100,票面利率6.60% 昆明城投22亿元六年期固息债1280105,票面利率7.60% 仙琚制药( 002332.SZ )2亿元一年期短融041250818,票面利率5.92% 江苏扬农化工集团3亿元一年期短融041252014,票面利率6.05% 烟台万华( 600309.SS )10亿元五年期中票1282107,票面利率5.56% 河南投资集团15亿元五年期中票1282108,票面利率5.56% 粤海控股15亿元五年期中票1282109,票面利率4.93% 中国重汽集团5.9亿元五年期中票1282110,票面利率5.56% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元一年期固息债120305,票面利率3.39% 营口城投20亿元八年期固息债1280111,票面利率7.98% 长江电力( 600900.SS )55亿元一年期短融 国电集团50亿元九个月期超短期融资券 浙江商业集团10亿元一年期短融 北京城乡建设集团2.5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 江苏省84亿元三年期固息地方债095101到期兑付,票面利率1.82% 中国人民银行550亿元一年期央票1101024到期兑付,参考收益率3.3058% 红豆集团7亿元一年期短融1181182到期兑付,票面利率5.28% 国开行100亿元20年期固息债010214付息,票面利率4.20% 池州城投5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098057付息,票面利率7.38% 国开行200亿元10年期固息债100208付息,票面利率3.74% 浙江能源集团15亿元三年期中票1082073付息,票面利率3.87% 天津泰达投资控股20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082074付息,基本利差1.83% 国开行200亿元三年期固息债110224付息,票面利率3.83% 东营城市资产经营公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180089付息,票面利率6.75% 镇江国投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180090付息,票面利率6.28% 舟山交通投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180091付息,票面利率6.20% 泰州华信药业投资公司16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180092付息,票面利率6.96% 太原钢铁集团20亿元五年期中票1182123付息,票面利率5.23% 中国航天科工集团20亿元三年期中票1182124付息,票面利率4.93% 山西煤炭运销集团20亿元五年期中票1182125付息,票面利率5.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院发展研究中心副主任卢中原称,中国经济在一季度放缓符合预期,预计最坏的情况 下经济将在二季度见底,未来增长的基本面不会有大的变化,短期内宏观调控的总基调也不变. --二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压 力紧张的局面.随着资金的逐渐到位,铁路投资也将逐渐恢复.今年铁路投资的重点仍是"保在 建"项目,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划. --国家开发银行周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于周 五(20日)招标发行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).[ID:nSB1499192] --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹