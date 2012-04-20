《中国债券市场每日交易备忘》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币20年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为4.05% 晶科能源(JKS.N)3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 中百集团(000759.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 京新新能源10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行及北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部150亿元九个月期贴现国债129901,参考收益率2.8498% 国开行200亿元五年期固息债120217,票面利率4.11% 浙江泰隆商行6.5亿元15年期发行人选择权(10+5)固息混合资本债1220002,票面利率8.10% 广西北部湾投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280100,票面利率6.60% 昆明城投22亿元六年期固息债1280105,票面利率7.60% 仙琚制药(002332.SZ)2亿元一年期短融041250818,票面利率5.92% 江苏扬农化工集团3亿元一年期短融041252014,票面利率6.05% 烟台万华(600309.SS)10亿元五年期中票1282107,票面利率5.56% 河南投资集团15亿元五年期中票1282108,票面利率5.56% 粤海控股15亿元五年期中票1282109,票面利率4.93% 中国重汽集团5.9亿元五年期中票1282110,票面利率5.56% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元一年期固息债120305,票面利率3.39% 营口城投20亿元八年期固息债1280111,票面利率7.98% 长江电力(600900.SS)55亿元一年期短融 国电集团50亿元九个月期超短期融资券 浙江商业集团10亿元一年期短融 北京城乡建设集团2.5亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 江苏省84亿元三年期固息地方债095101到期兑付,票面利率1.82% 中国人民银行550亿元一年期央票1101024到期兑付,参考收益率3.3058% 红豆集团7亿元一年期短融1181182到期兑付,票面利率5.28% 国开行100亿元20年期固息债010214付息,票面利率4.20% 池州城投5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098057付息,票面利率7.38% 国开行200亿元10年期固息债100208付息,票面利率3.74% 浙江能源集团15亿元三年期中票1082073付息,票面利率3.87% 天津泰达投资控股20亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1082074付息,基本利差1.83% 国开行200亿元三年期固息债110224付息,票面利率3.83% 东营城市资产经营公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180089付息,票面利率6.75% 镇江国投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180090付息,票面利率6.28% 舟山交通投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180091付息,票面利率6.20% 泰州华信药业投资公司16亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180092付息,票面利率6.96% 太原钢铁集团20亿元五年期中票1182123付息,票面利率5.23% 中国航天科工集团20亿元三年期中票1182124付息,票面利率4.93% 山西煤炭运销集团20亿元五年期中票1182125付息,票面利率5.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院发展研究中心副主任卢中原称,中国经济在一季度放缓符合预期,预计最坏的情况 下经济将在二季度见底,未来增长的基本面不会有大的变化,短期内宏观调控的总基调也不变. --二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压 力紧张的局面.随着资金的逐渐到位,铁路投资也将逐渐恢复.今年铁路投资的重点仍是"保在 建"项目,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划. --国家开发银行周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,该行决定推迟原定于周 五(20日)招标发行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).[ID:nSB1499192] --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3