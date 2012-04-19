《日本经济焦点》出口增长但仍出现贸易逆差,制造业信心下降

* 3月出口较上年同期成长5.9%,预期为持平

* 3月贸易逆差为826亿日圆,预计为逆差2,200亿日圆

* 路透短观调查显示,4月制造业信心低迷

路透东京4月19日电---日本3月出口较上年同期增长,为六个月来首见,主要因对美国出口强劲.不过大量燃料进口令贸易又现逆差,而制造业对未来几个月的营运状况仍感到谨慎.

路透短观调查显示,制造业信心4月下降,反应对欧债危机的担忧重燃,以及对日圆可能再次上涨的担忧.

信心低迷意味着日本央行4月27日会议仍将面临进一步放宽政策的压力,以支持脆弱的经济复苏.

3月出口经季节调整后较上月增长1.2%,较上年同期成长5.9%,分析师预测中值为持平;受汽车需求提振,日本对美国出口以近两年以来最快速度增长.