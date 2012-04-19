《日本经济焦点》出口增长但仍出现贸易逆差,制造业信心下降

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 3月出口较上年同期成长5.9%,预期为持平
* 3月贸易逆差为826亿日圆,预计为逆差2,200亿日圆
* 路透短观调查显示,4月制造业信心低迷
路透东京4月19日电---日本3月出口较上年同期增长,为六个月来首见,主要因对美国出口强劲.不过大量燃料进口令贸易又现逆差,而制造业对未来几个月的营运状况仍感到谨慎.
路透短观调查显示,制造业信心4月下降,反应对欧债危机的担忧重燃,以及对日圆可能再次上涨的担忧.
信心低迷意味着日本央行4月27日会议仍将面临进一步放宽政策的压力,以支持脆弱的经济复苏.
3月出口经季节调整后较上月增长1.2%,较上年同期成长5.9%,分析师预测中值为持平;受汽车需求提振,日本对美国出口以近两年以来最快速度增长.
截至3月的12个月内,进口大增10.5%,令贸易收支出现逆差,2月时则为顺差.不过826亿日圆(10亿美元)的逆差,远低于分析师预期的逆差2,200亿日圆.1月时,日本贸易逆差创纪录高位,高达1.476万亿(兆)日圆.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。