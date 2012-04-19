〔汽车产业〕通用将从上汽集团手中回购上海通用1%的股权--消息

路透底特律4月18日电---据知情人士表示,通用汽车(GM.N)和中国合伙人上汽集团(600104.SS)已达成协议,通用将回购合资企业上海通用1%的股权.通用在数年前的金融危机期间将这部分股权售予上汽集团.

此举将令两家公司对中国合资事业控股权回到平起平坐状态,包括设定预算及挑选公司领导层,同时上汽集团在上海通用营收方面保留51%的比例.

如此一来,上汽集团仍可控制上海通用的营收认列.

通用和上汽集团所达成的协议必须得到中国监管部门的批准.

1月在底特律举行的车展上,通用执行长艾克森表示,希望"在未来数月"从上汽集团手中购回1%的股权.

在等候中国政府批准协议中,通用汽车和上企集团将在上海通用的日常营运上具有相同份量的话语权.希望保持匿名的消息人士表示,上汽集团将保有合资公司的51%营收.

上海通用是中国以销售计最大的汽车制造商.

华尔街日报周三报导了上汽集团和通用的这项协议.(完)