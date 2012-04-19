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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 11:00 BJT

〔中国能源〕3月末成品油库存较2月末略有下降,同比大幅增加--发改委

路透4月19日电---中国发改委周四表示,3月底成品油库存较上月略有回落,比去年同期大幅增加,特别是柴油超过200万吨.

刊登在发改委网站的新闻稿显示,一季度,成品油消费保持较高水平,柴油需求略有放缓.数据显示,当期,成品油消费5,962万吨,同比增长2.9%,其中汽油增长8.8%,柴油同比基本持平.

发改委并称,中国一季度天然气进口量同比增长65.5%,为97亿立方米.

此外,一季度原油产量基本稳定,进口保持增长.据行业快报统计,报告期内,生产原油5,003万吨,同比下降1.4%.进口原油6,655万吨,增长3.4%.(完)

更多详情,请点选中国发改委网站(www.sdpc.gov.cn)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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