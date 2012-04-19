美特勤局三名特工因召妓丑闻离职

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿4月18日电---美国特勤局周三称，涉嫌在哥伦比亚召妓受调查的11名特勤局特工中有三人离职。
特勤局助理局长莫里西（Paul Morrissey）在声明中称，“尽管特勤局对下属被指控在哥伦比亚卡塔赫纳（Cartagena）涉嫌不当行为的调查处于初级阶段，并仍在继续，涉及的三名人员将离职或正在办理离职手续。”
特勤局称，一名主管被允许退休，另一名主管被建议因故解除职务，另一名雇员已辞职。
在美国总统奥巴马抵达当地参加一个峰会前，一些特勤局特工和军人被曝将21名女性带到酒店，美国政府正在调查此事。
余下的八名特勤局特工仍被处行政休假，其安全许可已被暂停。
特勤局声明称：“特勤局将利用各种可用的调查方式，继续进行全面、充分且公正的调查，这包括测谎检查，与涉嫌人员和目击者谈话，还包括我们在哥伦比亚卡塔赫纳职业责任办公室（Office of Professional Responsibility）所进行的访谈。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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