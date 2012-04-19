〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走坚,西班牙标债前市场持谨慎态度

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透悉尼/惠灵顿4月19日电---澳元和新西兰元周四走坚,而且兑日圆均上涨,因为对中国放松政策的预期短暂提振市场人气,不过在西班牙将进行关键的公债标售前夕,投资者仍持谨慎态度.
澳元/美元AUD=D4报1.0360美元,纽约尾盘报1.0348美元.盘中一度短暂触及1.0388美元,因为之前中国官方媒体新华社报导称,中国政府将"适时"放松政策[ID:nSB1497708].这一模糊时间表述打压了即刻下调银行存款准备金率的初步预估.
新西兰元NZD=D4上涨,报在0.8170/75美元附近,纽约尾盘报0.8146美元.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。