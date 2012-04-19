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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:06 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走坚,西班牙标债前市场持谨慎态度

路透悉尼/惠灵顿4月19日电---澳元和新西兰元周四走坚,而且兑日圆均上涨,因为对中国放松政策的预期短暂提振市场人气,不过在西班牙将进行关键的公债标售前夕,投资者仍持谨慎态度.

澳元/美元AUD=D4报1.0360美元,纽约尾盘报1.0348美元.盘中一度短暂触及1.0388美元,因为之前中国官方媒体新华社报导称,中国政府将"适时"放松政策[ID:nSB1497708].这一模糊时间表述打压了即刻下调银行存款准备金率的初步预估.

新西兰元NZD=D4上涨,报在0.8170/75美元附近,纽约尾盘报0.8146美元.

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