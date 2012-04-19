《全球主要央行动态》--4月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月12日-4月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当.此言论为必要时进一步采取行动保留了可能性.

叶伦谈到,若进一步购买资产,美联储拥有诸多选项,且美联储仍"非常愿意"采取一切必要措施,来实现促进就业及控制通胀的使命.她为美联储至少在2014年底前维持近零利率的预期进行了辩护,但称根据经济表现,两个方向的政策导向调整均有可能.叶伦表示,若所谓的"卖短买长(扭转操作,twist operation)"如期结束,而且未宣布进一步行动,她不会将此视为政策紧缩.她相信美联储有相应工具,也已经仔细考虑过如何在经济状况合适时,利用这些工具退出超宽松政策.[ID:nSB1484066]

叶伦和其他两名美联储官员的讲话显示,美联储按兵不动,以观望温和复苏在遇到一些挫折后是否仍会加速,或是否需要进一步出台货币激励举措.圣路易斯联储总裁布拉德称,3月就业市场数据令人失望,并不意味着复苏脱离正轨.亚特兰大联储总裁洛克哈特称,经济复苏需恶化,美联储才可能再推出一轮货币激励措施.[ID:nSB1484066]

美联储多位官员相继发表谈话,内容暗示,美国经济必须进一步恶化,美联储才会考虑增加货币刺激措施.几位决策官员确实暗示有进一步行动的可能性,其中FED理事拉斯金(Sarah Raskin)表示,FED已作好准备,将尽全力协助经济回升,而纽约联储总裁杜德利则强调美国经济复苏脆弱.[ID:nST0511543]

费城联储总裁普洛瑟表示,联储应该改变暗示在某个具体日期开始升息的做法.能且应做更多以增强货币政策的透明度,以令政策更系统,且基于规例.普洛瑟称美联储还能准备更全面的货币政策报告,发布时间更有规律,或许每季度一次.他认为透明的沟通能扶助令通胀预期受控,改善货币政策的有效性.[ID:nSB1486368][ID:nSB1486332]

美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,上月就业岗位增长疲弱,表明美国经济活动总体上虽显示出一定前进动能,但仍然"不够均衡".她表示,经济增速需要提高,才能加快就业增长,并修复2007-2009年衰退造成的损害.她并称经济已加快步伐,但尚未达到疾驰程度,"劳动市场看来仍在改善,虽然速度温和了些".[ID:nSB1492216]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)决策者对于是否重启公债购买计划看法分歧,给央行总裁德拉吉出了一道难题.由23人组成的管理委员会仍出现了传统的南-北分裂.南部国家青睐实用主义,而北部却已在主张制订退出经济刺激策略.

法国新加入欧洲央行的执委科尔的话让市场预期,欧洲央行可能重启公债购买计划,即证券市场计划(SMP).他表示如有必要,SMP仍然可以考虑.执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫的言论进一步刺激了公债购买计划可能重启的预期,他表示该计划"仍然存在".德国央行强烈反对以任何形式重启该计划,因认为这将是事实上为各国政府提供融资,而使欧央行卷入财政政策领域.[ID:nSB1490032]

欧洲央行管委魏德曼对路透表示,西班牙应把其债券收益率(殖利率)上涨,作为其解决债务问题根源的动力,而不要寻求欧洲央行通过购买西班牙债券来提供帮助.魏德曼表示,没有哪个欧洲央行的决策者偏爱使用央行购债计划来为主权债券设定特定的利率目标.他还认为,没有理由讨论第三轮长期再融资操作(LTRO).[ID:nSB1496566]

欧洲央行发布4月报告,重申了在上周的月度政策会议上给出的经济评估,称经济增长前景的风险虽仍偏向于经济下滑,但短期内也存在通胀升高的风险."2012年通胀率可能维持在2%以上,主要归因于近期能源涨价,以及新近宣布的间接税上调."月报称."今年头几个月,经济增长的调查指标大致持稳在低水平,今年期间经济活动预计会呈现温和复苏.经济前景仍面临下档风险."[ID:nSB1485386]

欧洲央行执委亚斯穆森周日表示,欧元区危机最糟糕阶段似乎已经结束,现在各国政府要解决本国遗留的债务问题."拥有强有力的防火墙以防全球性风险,不只对欧洲,这符合全球经济各方利益,"亚斯穆森表示."我认为欧洲已经发挥了自己的作用.""因此现在需要其他IMF成员国站出来,在增加IMF资源方面做出各自贡献.这应该在春季会议时完成."[ID:nSB1489606]他并表示,央行将在必要时采取行动,并称他看到主权债市场在脆弱的环境中出现企稳迹象.[ID:nSB1487944]

欧洲央行(管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对一家奥地利报纸称,与通胀相比,他更担心欧元区经济增长迟缓以及物价下滑风险.他表示目前认为不存在严重的通胀风险,并指出能源成本是当前推动物价上涨的主要因素.[ID:nSB1489668]

**英国**

英国央行4月4-5日会议记录显示,央行警告道,该国目前的高通胀现在可能有更大的可能性将持续至中期,这引发市场质疑央行下个月是否会采取更多经济刺激举措.[ID:nSB1495584]

会议记录称,通胀率下滑速度可能比2月预估的更加缓慢,因油价上涨,企业可能要提高利润率,且生产力增长疲软.目前通胀率为3.5%."通胀率在中期内高于央行目标的可能性上升."货币政策委员会(MPC)委员普森放弃了长期以来的立场,即推出更多刺激措施的呼吁,9名委员中,迈尔斯继续支持进一步量化宽松.

英国央行表示,由于过去一个月高通胀的风险上升,而官方数据可能会导致英国国家统计局公布第一季和第二季萎缩,央行面临的政策挑战非常明显.不过英国央行对未经季节调整的建筑生产大幅下降表示深度怀疑,其怀疑这可能导致统计局下周公布第一季GDP下滑,令英国经济陷入理论上的衰退."但很多调查指标都显示今年上半年经济活动温和增长."

英国央行副总裁塔克表示,英国通胀率仍然令人不安地处在高位,并且下滑的速度可能不如英国央行预期的那样快,该表态强烈暗示,或不会讨论向经济注入提振资金的可能.戴尔与威尔两位委员也对通胀前景表示了担忧,不赞成央行在当前3,250亿英镑量化宽松计划于5月结束时再推一轮资产购买计划.[ID:nSB1496290]

**加拿大**

加拿大央行周二一如预期维持指标利率在1.00%不变,但央行发布一篇态度意外强硬声明,内容明确谈及终将升息,为去7月以来首见.该央行表示,或许需要开始升息,准备在七国集团(G7)中带头率先提高借贷成本,即便欧洲债务危机扩散的忧虑尚未完全消退.央行声明措词令交易商感到意外,加元和利率期货在声明公布后均跳升.央行声明发布后,路透走访的九家初级交易商中有三家提前了对升息时间的预估.[ID:nSB1495138]

加拿大央行上调今年前三个季度的经济成长率预估,并再度警告家庭高负债问题,指出房屋净值贷款(home equity lines of credit, HELOC)盛行也是问题之一.央行将其对第一季及第二季GDP成长环比年率预估上调至成长2.5%,1月时预估为1.8%.央行并上修第三季成长预估,但是调降了第四季及2013年预估.[ID:nSB1497640]

**日本**