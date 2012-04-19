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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:23 BJT

〔中国新债〕重庆乌江实业集团下周四将发行3亿元中期票据,期限三年

路透上海4月19日电---中国重庆乌江实业(集团)股份有限公司周四公告称,将于下周四(26日)在银行间
债市簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 重庆乌江       6        3       3   4/26簿记建档   光大银行      AA-       4/27       4/28
 实业集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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