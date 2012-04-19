〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,市场谨慎应对西班牙标债

* 人民币兑美元早盘小幅走跌,日内波动甚窄

* 西班牙重要标债前市场情绪谨慎

* 若结果不错,预计会进一步提振欧元

* G20前夕非美货币或获得一定支撑

路透上海4月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小幅走跌,日内波动甚窄.西班牙政府今日稍后最多将标售25亿欧元债券,而这将再度试探投资者对这个债务沉重国家的信心.标售结果出炉之前,投资者的观望谨慎情绪将占据上风.

交易员表示,若结果不错,预计会进一步提振欧元及其他风险货币,人民币/美元汇率亦可能跟随走升,但反之则会令外界益发担心欧元区在处理西班牙问题上的能力,增加美元的避险魅力.

"早盘都没怎么动,客盘比较均衡,需要关注的东西一个是西班牙,另外还有即将召开的G20会议,"北京一大型国有银行交易员说.

他还提到,G20会议前,一般都会给市场带来一些好的预期,非美货币将因此获得支撑,且不排除周内会有一波上涨走势.至于中国央行将稳步增加流动性的表态,从国内市场盘面上并没有起到多少影响.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报6.3004元,上日为6.2948元;北京时间11:09,人民币兑美元即期报6.3068元,上日收盘价为6.3028元.早盘目前波幅仅25个点.

西班牙周四将标售两年期和10年期新债,该国于本周稍早成功地在债券市场募集资金32亿欧元,但得标利率几乎是上月标售的两倍.另外,G20财长与央行总裁将于4月19-20日在华盛顿举行会议.

中国国务院总理温家宝周三则表示,对欧洲经济和欧元稳定抱有信心,并重申对欧洲和国际货币基金组织(IMF)的支持.[ID:nSB1496862]

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

东京汇市商品货币周四走势获得提振,因市场憧憬中国很快将放宽政策,另外,欧元料将受到压抑,因西班牙周四将标售公债.澳元兑美元AUD=D4跳涨约30个跳动点,至盘中高位1.0386美元,而后略微拉回,最新报价为1.0370美元.但仍高于纽约收盘价1.0348美元.[FRX/CN]

北京时间11:13,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3025/15元,上日尾盘报6.3035元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3440/70,上日尾盘为6.3420元.

2005年汇改以后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之后改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.央行此前宣布,2011年4月16日起将银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.随后外管局又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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