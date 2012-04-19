〔中国货币市场〕回购利率反弹,大行存款下降过快致流动性略紧

路透上海4月19日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四反弹.市场人士表示,3月末银行突击揽存洪峰过后,近期银行体系存款快速流失,再加上遭遇财政存款上缴高峰,部分大型商业银行亦通过货币市场融入资金弥补缺口,造成整体流动性紧张,预计近期回购利率还将维持高位.

他们并认为,尽管央行相关负责人已经表示要通过逆回购等灵活调节流动性,但在没具体措施出台前,预计市场流动性很难彻底改观.

"早晨有些大行不出钱,最后我们向几个小行借了点儿,但数量还不太够,"华南一银行交易员称,"据说几家大行最近存款流失挺多,所以他们也没什么钱."

他并表示,上季度末大型商业银行突击揽存,造成存款虚高,季度末时点一过,不少资金就陆续抽走,导致银行存款流失而资金吃紧,再加上财政存款上缴主要还是从几个大行抽走流动性,最终造成资金面紧张,如果央行近期不下调存款准备金率或者进行逆回购纾困,预计流动性紧张态势很难彻底改观.

21世纪经济报 道周四援引接近国有大行的人士透露,4月前两周,工建中农四大行人民币存款流失过万亿元,而贷款增加无几.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2069 3.0013 +20.56 3,029.60

七天CN7DRP=CFXS 3.8044 3.7591 +4.53 440.06

14天CN14DRP=CFXS 3.9176 3.7964 +12.12 142.57

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2042 3.0082 +19.60 1,157.20

七天CHICNY7D=CFXS 3.8623 3.7509 +11.14 47.50

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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