〔基金观点〕欧洲形势动荡或令德国受益,不应过度干预受困国政策--MGF

路透伦敦4月18日电---西班牙Banca March旗下资产管理分支March Gestion de Fondos (MGF)高管表示,德国必须接受其作为欧元区财政后援的角色,否则就应停止干预该地区高负债国家重振经济的努力.该言论或令有关西班牙等国对撙节反感情绪的担忧升温.

MGF执行长José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo称,有些时候他感觉德国可从欧洲动荡局势中获取既得利益,并趁市场有关援助的紧张心态谋利.

"诚然,德国正从中获得利益...他们所偿还的债务比任何时候都少.由于欧元再度变得疲弱,这对于德国向海外出口十分有利."Jiménez表示,并呼吁德国在受困二线国家的经济政策拟定中扮演次要角色.

尽管西班牙银行股和公债跌幅加剧,但Jiménez正大幅押注该国削减预算、以及其债务与GDP之比相对于法国、英国甚至德国维持温和水平的能力.

"如果你是一个聪明的投资者,当局势不好的时候,正是逢低买入的机会.对于我来说,现在正是买入西班牙公债和卖出德国公债的契机..."

鉴于西班牙就业率直线下跌,且向银行提供的援助未能支持市场对该地区稳定的信心,Jiménez表示,这日益表明,需要重新考虑德国救助欧元区的策略.

"我想说,德国正在发出错误的信息.这不完全是削减成本和争取平衡财政赤字的问题.整体而言,关键在于经济成长."Jiménez说.

他并称,尽管结构性改革不可或缺,但这不是西班牙唯一要处理的事情.除非未来几年有正面的经济成长,否则我担心经济将会陷入恶性循环.

本周西班牙公债违约保险成本触及纪录高位,根据Markit数据,该国信用违约互换(CDS)达到510个基点.

"近三年前,(债务)问题的规模还在1,500亿欧元,而如今我们有一支接近1兆(万亿)欧元的(救助)基金,但看似仍不够用,"Jiménez表示.

"欧洲政界人士决不应害怕作出正确的选择...我们需要赋予布鲁塞尔以及欧盟执委会权力和权威,但不是地区所有国家都希望如此,"Jiménez表示.(完)