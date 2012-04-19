版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:48 BJT

〔东京汇市〕日圆因进口商结汇而承压,中国增加流动性消息提振澳元

* 中国人行将适时增加流动性--新华

* 澳元受该报导影响触及日高,随后回落

* 日圆因日本进口商和投资信托基金买入美元而走低

* 市场关注西班牙公债标售

路透东京4月19日电---日圆周四全面下滑,交易商称此前商品货币得到提振,因有中国将很快放宽政策的预期;同时,日本进口商和投资信托基金的流动也带给日圆/美元压力.

欧元可能承受新压力,并在今日稍晚测试1.30美元EUR=的长期支撑位,因西班牙标售两年和10年期公债,将考验投资者信心.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐