〔东京汇市〕日圆因进口商结汇而承压,中国增加流动性消息提振澳元

* 中国人行将适时增加流动性--新华

* 澳元受该报导影响触及日高,随后回落

* 日圆因日本进口商和投资信托基金买入美元而走低

* 市场关注西班牙公债标售

路透东京4月19日电---日圆周四全面下滑,交易商称此前商品货币得到提振,因有中国将很快放宽政策的预期;同时,日本进口商和投资信托基金的流动也带给日圆/美元压力.