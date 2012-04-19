〔东京汇市〕日圆因进口商结汇而承压,中国增加流动性消息提振澳元

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 中国人行将适时增加流动性--新华
* 澳元受该报导影响触及日高,随后回落
* 日圆因日本进口商和投资信托基金买入美元而走低
* 市场关注西班牙公债标售
路透东京4月19日电---日圆周四全面下滑,交易商称此前商品货币得到提振,因有中国将很快放宽政策的预期;同时,日本进口商和投资信托基金的流动也带给日圆/美元压力.
欧元可能承受新压力,并在今日稍晚测试1.30美元EUR=的长期支撑位,因西班牙标售两年和10年期公债,将考验投资者信心.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。