版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 11:39 BJT

〔中国新债〕浙江物产集团下周二将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海4月19日电---中国浙江省物产集团公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市簿记建档
发行6亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江物产集团  14        6       3   4/24簿记建档   光大银行      AA+       4/25        4/26   
                                                    招商银行                                                                                     
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐