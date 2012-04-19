〔中国新债〕浙江物产集团下周二将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海4月19日电---中国浙江省物产集团公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市簿记建档 发行6亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江物产集团 14 6 3 4/24簿记建档 光大银行 AA+ 4/25 4/26 招商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进