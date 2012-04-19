〔中国新债〕浙江物产集团下周二将发行6亿元中期票据,期限三年

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透上海4月19日电---中国浙江省物产集团公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市簿记建档 发行6亿元人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江物产集团 14 6 3 4/24簿记建档 光大银行 AA+ 4/25 4/26 招商银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。