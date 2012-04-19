〔中国证券〕QFII去年底持股半数聚焦于大消费,看好龙头股--报载

路透上海4月19日电---据证券时报周四报导,截至4月16日根据已公布年报初步统计,中国的合格境外机构投资者(QFII)去年底持股集中在食品饮料、批发和零售贸易、医药生物制品行业,持有个股中近半数为大消费概念股,并且比较看好大消费板块中的龙头股.

报导还指出,国内大型机构投资者--全国社保基金去年四季度对纺织服装皮毛、食品饮料和医药生物制品等大消费概念股进行了增持.

报导称,去年底QFII持有的食品饮料、批发和零售贸易、医药生物制品三个行业,分别位居其前十大市值行业的第二、第五、第六位,市值分别达到49.02亿元人民币、11.1亿元、9.1亿元.此外,去年四季度QFII还增持了较多的纺织服装皮毛行业个股.

从去年四季度末QFII持有个股市值的前10名来看,其中四席为大消费概念,分别为肉制品的双汇发展(000895.SZ)、乳品龙头的伊利股份(600887.SS)与白酒龙头的五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SS);QFII持有市值分别达到16.2亿元、10.4亿元、11.5亿元、8.65亿元.

值得注意的是,QFII去年四季度增持了双汇发展,从三季度末持有1,934.96万股增加到2,317.37万股,不过减持了伊利股份和五粮液,贵州茅台微幅增持.

整体来看,在QFII持有的117只个股中,接近半数为大消费概念.从增持角度看,QFII在去年四季度主要增持大消费个股为新世界(600628.SS)、金龙汽车(600686.SS)、悦达投资(600805.SS)、豫园商城(600655.SS)等,增持股数均超过100万股.而主要减持的大消费个股为伊利股份、苏宁电器(002024.SZ)等.(完)