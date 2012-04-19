《国际主要央行公开市场操作一览》--4月19日

路透上海4月19日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/18 买入公债 45.49 05/15/2020 - 02/15/2022

卖出公债 -86.30 07/15/2013 - 01/31/2014

4/17 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

4/16 卖出公债 -86.22 02/15/2013 - 06/30/2013

4/13 买入公债 18.33 02/15/2036 - 02/15/2042

4/12 买入公债 45.49 05/15/2020 - 02/15/2022

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦表示,由于失业率居高不下且经济面临阻力,美联储的超宽松货币政策做法适当.此言论为必要时进一步采取行动保留了可能性. [ID:nSB1484066]

--美联储多位官员相继发表谈话,内容暗示,美国经济必须进一步恶化,美联储才会考虑增加货币刺激措施..[ID:nST0511543]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/18 七天期反向交易 8.76亿美元 0.65%(固定利率)

4/17 七天期反向交易 517.75 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,140.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委魏德曼对路透表示,西班牙应把其债券收益率(殖利率)上涨,作为其解决债务问题根源的动力,而不要寻求欧洲央行通过购买西班牙债券来提供帮助.[ID:nSB1496566]

--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼对一家奥地利报纸称,与通胀相比,他更担心欧元区经济增长迟缓以及物价下滑风险.他表示目前认为不存在严重的通胀风险,并指出能源成本是当前推动物价上涨的主要因素.[ID:nSB1489668]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,900

上周三 36,000

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当期变化 +2,900

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明表示,我们的确决意继续提出强力货币宽松措施..[ID:nSB1484586]

--白川方明称,将继续关注欧债问题可能对日本银行系统产生的风险,此时正值欧债担忧重燃,使金融市场感到恐慌..[ID:nSB1491076]

--日本央行副总裁西村清彦表示,该央行已准备好必要时进一步放宽货币政策,来帮助经济复苏并摆脱通缩.[ID:nSB1495976]

--日本央行3月会议记录显示,审议委员宫尾龙藏在3月12-13日会议上,呼吁将公债买进规模扩大5万亿(兆)日圆(618亿美元),称有必要出台进一步举措,以令市场相信日央行对抗通缩的政策立场.但提议在会上遭到反对.[ID:nST0511739]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,784亿台币存单,相较存单到期金额3,104亿,存单发行余额减少320亿.[ID:nST0514151]

--台湾央行周二公布,当日共发行2,797.5亿台币存单,相较存单到期金额2,548亿,存单发行余额增加249.5亿.[ID:nST0513439]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,439.5亿台币存单,相较存单到期金额4,928.6亿,存单发行余额减少489.1亿.[ID:nST0512809](完)

--整理 曲伟治; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]