〔中国货币市场〕回购利率反弹,大行存款下降过快致流动性略紧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海4月19日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四反弹.市场人士表示,3月末银行突击揽存洪峰过后,近期银行体系存款快速流失,再加上遭遇财政存款上缴高峰,部分大型商业银行亦通过货币市场融入资金弥补缺口,造成整体流动性紧张,预计近期回购利率还将维持高位.

他们并认为,尽管央行相关负责人已经表示要通过逆回购等灵活调节流动性,但在没具体措施出台前,预计市场流动性很难彻底改观.

"早晨有些大行不出钱,最后我们向几个小行借了点儿,但数量还不太够,"华南一银行交易员称,"据说几家大行最近存款流失挺多,所以他们也没什么钱."

他并表示,上季度末大型商业银行突击揽存,造成存款虚高,季度末时点一过,不少资金就陆续抽走,导致银行存款流失而资金吃紧,再加上财政存款上缴主要还是从几个大行抽走流动性,最终造成资金面紧张,如果央行近期不下调存款准备金率或者进行逆回购纾困,预计流动性紧张态势很难彻底改观.

21世纪经济报 道周四援引接近国有大行的人士透露,4月前两周,工建中农四大行人民币存款流失过万亿元,而贷款增加无几.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nnCN1497708]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2085 3.0013 +20.72 3,677.94

七天CN7DRP=CFXS 3.8060 3.7591 +4.69 497.40

14天CN14DRP=CFXS 3.9187 3.7964 +12.23 221.28

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2056 3.0082 +19.74 1,748.50

七天CHICNY7D=CFXS 3.8417 3.7509 +9.08 87.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.9350 2.9350 +400.00 370.56

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5300 3.3350 +19.50 95.83

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5100 3.2000 +31.00 7.58

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2300 3.0200 +21.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8107 3.7600 +5.07 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9300 3.8000 +13.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1992 2.9983 +20.09 --

七天SHICNYSWD= 3.8025 3.7488 +5.37 --

三个月SHICNY3MD= 4.7768 4.7934 -1.66 --

===============================================================================(完)

--整理 曲伟治; 审校 张喜良

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