〔中国债市动态〕短债买盘活跃推收益率下行,市场对中长端仍谨慎

路透上海4月19日电---中国银行间债市周四短期债券收益率下行.虽然稍早招标的农发行新债结果合乎预期,但鉴于央票停发已久,短端品种投资价值愈加凸显,买盘活跃;而投资者对中长端品种则仍然谨慎.

交易员认为,当前央票停发,中短期债券转而成为机构管理流动性的工具,因此如资金面维持目前的稳定,三年以下(含三年)的品种成交仍将相对活跃.而未来宏观经济不明朗,投资者对中长期债多持谨慎态度,轻易不愿介入.

"从前(管理流动性)主要通过回购和央票实现的.现在央票停发,三年以内的品种反而成了流动性管理工具,而中长的(债券)不敢碰."北京一银行交易员称.

今年以来,央行公开市场一直采用回购操作来调节市场流动性,而央票则始终处于暂停发行状态.

该交易员并指出,二级市场上,国开行债收益率较同期限的政策性金融债已拉开约25-30个基点(bp).虽然该行改变了发行方式,但发行总量并无变化,并未从根本上改变"供大于求"的情况.

剩余期限约4年的国开行金融债110230券最新双边报价tCN110230=CFXM为4.2500%/4.1500%;而同年期农发行金融债110412券最新双边报价tCN110412=CFXM为4.000%/3.9400%.

中国农业发展银行周四招标的三年期固息金融债结果落于近二级市场水平.市场人士表示,三年期央票持续停发,本应令同期限政策性金融债投资价值凸显;然年内政金债供给量偏大,一定程度上消抵了前述利好,机构对该类债需求稳定,致其结果落于早先市场预期之内.[ID:nSB1498290] (完)