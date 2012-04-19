〔新债招标〕中国农发三年债结果落近二级水平,供给偏多消减相对价值(更新版)

(新增交易员评论和更多细节)

* 农发行三年债中标利率3.68%,落近二级水平

* 年内政金债供给偏多,消减其相对投资价值

* 机构对该类债需求稳定,首场投标倍数1.72倍

路透北京4月19日电---中国农业发展银行周四招标的三年期固息金融债结果落近二级市场水平.市场人士表示,三年期央票持续停发,本应令同期限政策性金融债投资价值凸显;然年内政金债供给量偏大,一定程度上消抵了前述利好,机构对该类债需求稳定,致其结果落于早先市场预期之内.

业内人士稍早透露,农发行三年固息金融债中标利率为3.68%;首场投标倍数1.72倍.

"这个结果正常,之前预期差不多就这个水平."华东地区一银行交易员称,"三年央票没后,收益率被追低;按说政金债有替代作用,风险不大.不过市场对这期债的需求一般吧,毕竟政金债供给太多了."

上海一大型银行交易员即表示,短期内通胀或不是问题,但中长期经济基本面等仍将利空债市;故当前其会选择把更多筹码布在中短期限,这样更安全一些.

中国人民银行最近一次招标发行三年期央票是在2011年10月20日,当期招标量为200亿元,招标利率为3.96%.

中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7099%.二级市场上,剩余期限约2.84年的进出口行120301券CN120301=CFXM最新双边报价为3.72%/3.70%,3.71%附近有成交.

该期债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:

第七期

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发行总量 至多200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 4月25日

上市日 5月2日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

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第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)