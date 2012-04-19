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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 13:36 BJT

《2012年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月19日

路透上海4月19日电---中国央行公开市场本周净投放520亿元人民币,连续第四周实现净投放;
央行并对市场降低存款准备金率的预期作出正面回应,明确将稳步增加流动性供应.这显示进入
财政存款缴存高峰期后,银行间资金面偏紧状况引起央行关切. 

  央行周三晚间表示,将适时通过加大逆回购操作力度、下调存款准备金率等多种方式.分析人士
指出,考虑到3月末超储率处于高位,央行很有可能通过逆回购缓解短期流动性紧绷.但长期看,降
准迟早会兑现. 

  以下为2012年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间          央票     正回购     央票     正回购    逆回购   逆回购  净回笼量(-)
                    到期量    到期量    发行量    操作量    操作量   到期量 /净投放量(+)
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  2012/1/1-1/6        10       500        --        --        --       --      +510
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       1/7-1/13       80       650        --        --        --       --      +730
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       1/14-1/21      10        --        --        --       3,520     --    +3,530
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       1/22-1/29      10        --        --        --        --       --       +10
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       1/30-2/3       10        --        --        --        --     3,520   -3,510
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       2/4-2/10       20        --        --       460        --       --      -440
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       2/11-2/17      70        --        --       160        --       --       -90
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       2/18-2/24      20        --        --        --        --       --       +20
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       2/25-3/2       20        --        --       300        --       --      -280
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       3/3-3/9        70       560        --       600        --       --       +30
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       3/10-3/16     130       160        --       860        --       --      -570
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       3/17-3/23     510        --        --       700        --       --      -190
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       3/24-4/1      990       100        --       900        --       --      +190
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       4/2-4/6        --       300        --        50        --       --      +250
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       4/7-4/13      1,250     660        --       790        --       --    +1,120
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      4/14-4/20        550     500        --       530        --       --      +520
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       累计                                                                  +1,830

 注: 1.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选[ID:nSB1311614]
     2.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     3,春节长假期间,考虑到周末换休因素,统计时段分为1/14-1/21和1/22-1/29;清明假期,统计时段为3/24-4/1和4/2-4/6.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

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