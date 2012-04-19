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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 12:20 BJT

〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 
 
     日期    招标量     28天期(%)    91天期(%) 
          (亿元人民币) 

     4/19     200         --          3.14
     4/17     330        2.80          --    
     4/12     270         --          3.14
     4/10     520        2.80          --
     4/5       50         --          3.14     

  注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427]
          央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩

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