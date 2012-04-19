〔背景资料〕中国人民银行二季度公开市场操作一览表

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
以下为央行2012年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 4/19 200 -- 3.14 4/17 330 2.80 -- 4/12 270 -- 3.14 4/10 520 2.80 -- 4/5 50 -- 3.14 注: 浏览央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596] 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612] 央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1994427] 央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1131508](完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。