版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 06:21 BJT

****主要国家经济指标预测--4月20日****

路透4月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

4月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%

出口物价(较前季) -2.0% -1.5%

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8

现况指数 117.0 117.4

预期指数 102.5 102.7

0830 英国零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.8%

(较上年同期) +1.4% +1.0%

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.6%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%

1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

4月19日(四)

0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -2.5% --

(较上年同期) -13.2% --

工业销售(较前月) +2.3% --

(较上年同期) -1.5% --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 38.6 37

初请失业金人数四周均值(万人) 37.45 --

续请失业金人数(万人) 4月7日当周 329.7 328

1400 欧元区消费者信心指数 4月 -19.8 --

1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 448 462

1400 美国成屋销售变动率 3月 -2.6% +0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 8.5 12.0

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 1.13 (完)

--整理 洪曦; 审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐