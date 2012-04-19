主要国家经济指标预测--4月20日****

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%
出口物价(较前季) -2.0% -1.5%
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8
现况指数 117.0 117.4
预期指数 102.5 102.7
0830 英国零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.6%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月19日(四)
0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -2.5% --
(较上年同期) -13.2% --
工业销售(较前月) +2.3% --
(较上年同期) -1.5% --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 38.6 37
初请失业金人数四周均值(万人) 37.45 --
续请失业金人数(万人) 4月7日当周 329.7 328
1400 欧元区消费者信心指数 4月 -19.8 --
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 448 462
1400 美国成屋销售变动率 3月 -2.6% +0.4%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 8.5 12.0
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 1.13 (完)
--整理 洪曦; 审校 蔡美珍
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