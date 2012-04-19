〔路透基点〕三井住友融资租赁(中国)调降其三年期贷款利率--RLPC

路透香港4月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,三井住友融资租赁(中国)有限公司将其10亿元人民币三年期贷款利率由中国人民银行基准利率的109%降至105%.

三井住友银行上海分行为委托主办行.

消息人士称,综合收益应与之前一样,意味着先付费用可能增加.但他们补充称,新条款仍待敲定,一切还未明确.

"借款方希望降低融资成本,因为其看到市场放松的迹象,"一位知情消息人士表示."因此现在情况还很难说."

据消息人士,此次贷款最高费用原本为15个基点.参贷层级较低的银行根据承贷规模不同,获得10个基点或5个基点的费用不等.

按之前的报导,承贷5亿元人民币或以上的银行获主办行头衔;承贷2-5亿元人民币的银行获协办行头衔;承贷2亿元人民币以下的银行获高级经理行头衔.

是次贷款由三井住友融资租赁(中国)有限公司的母公司--日本三井住友融资租赁公司提供担保.

筹集资金将用于营运资本.

之前报导称,银行需在3月初前做出回应,但消息人士表示,截止日期可能推迟至5月.

三井住友融资租赁(中国)有限公司2011年3月取得5.5亿元人民币贷款,其中包括3亿元人民币的1.5年期循环贷款和2.5亿元人民币的三年期定期贷款,三井住友银行为是次交易的委托主办行、代理行和唯一额度分配行.交通银行以主办行头衔参贷,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)为高级经理行.(完)