〔国际油市〕布兰特原油守在118美元上方,西班牙标债前投资者态度谨慎

路透新加坡4月19日电---布兰特原油期货周四守在118美元上方,在西班牙标债前投资者仍持谨慎态度,且对欧元区债务危机恐压制石油需求的忧虑重燃.

美国原油库存增幅高于预期,且为连续第四周增加,亦打压油价.

0458GMT,布兰特6月原油期货LCOc1涨0.29美元报每桶118.26美元,上日曾触及116.70美元,为逾两个月来最低.