〔国际油市〕布兰特原油守在118美元上方,西班牙标债前投资者态度谨慎

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新加坡4月19日电---布兰特原油期货周四守在118美元上方,在西班牙标债前投资者仍持谨慎态度,且对欧元区债务危机恐压制石油需求的忧虑重燃.
美国原油库存增幅高于预期,且为连续第四周增加,亦打压油价.
0458GMT,布兰特6月原油期货LCOc1涨0.29美元报每桶118.26美元,上日曾触及116.70美元,为逾两个月来最低.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。