〔台湾股市〕防御类股涨势帮助大盘收高17.69点,宏达电与鸿海下跌

路透台北4月19日电---台湾股市周四收高0.23%,在全球市场充斥风险厌恶情绪之际,运输.TTPI和水泥.TCMI等防守类股上涨,尽管权重股宏达电(2498.TW)和鸿海(2317.TW)下跌.

台积电(2330.TW)攀升0.47%.该公司表示,将把资本支出提高至超过去年的73亿美元,再创新高纪录.[ID:nST0514189]