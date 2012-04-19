〔台湾股市〕防御类股涨势帮助大盘收高17.69点,宏达电与鸿海下跌

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾股市周四收高0.23%,在全球市场充斥风险厌恶情绪之际,运输.TTPI和水泥.TCMI等防守类股上涨,尽管权重股宏达电(2498.TW)和鸿海(2317.TW)下跌.
台积电(2330.TW)攀升0.47%.该公司表示,将把资本支出提高至超过去年的73亿美元,再创新高纪录.[ID:nST0514189]
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。