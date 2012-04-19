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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 13:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持稳,西班牙标售前投资者保持谨慎

路透悉尼/惠灵顿4月19日电---澳元和新西兰元周四持坚,对中国放松货币政策的期望一度提振市场人气,不过投资者在西班牙公债标售前保持谨慎.

澳元兑美元AUD=D4持稳于1.0352美元,在中国媒体报导北京当局将很快放松政策后,澳元兑美元一度触及日高1.0388.

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