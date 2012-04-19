〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持稳,西班牙标售前投资者保持谨慎

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透悉尼/惠灵顿4月19日电---澳元和新西兰元周四持坚,对中国放松货币政策的期望一度提振市场人气,不过投资者在西班牙公债标售前保持谨慎.
澳元兑美元AUD=D4持稳于1.0352美元,在中国媒体报导北京当局将很快放松政策后,澳元兑美元一度触及日高1.0388.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。