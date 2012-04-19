〔中国新债〕甘肃电力投资集团下周二将发行14亿元中期票据,期限七年

路透上海4月19日电---中国甘肃省电力投资集团公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行 间债市簿记建档发行14亿元人民币中期票据,期限七年.其中第五年末设有发行人利率选择权 和投资者回售权. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 甘肃电力 29 14 7 4/24簿记建档 浙商银行 AA+ 4/26 4/27 投资集团 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权) ============================================================================================= 参看详情,可点选中国债券信息网(here)(完) --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴