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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 13:57 BJT

〔中国新债〕甘肃电力投资集团下周二将发行14亿元中期票据,期限七年

路透上海4月19日电---中国甘肃省电力投资集团公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行
间债市簿记建档发行14亿元人民币中期票据,期限七年.其中第五年末设有发行人利率选择权
和投资者回售权.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 甘肃电力       29       14      7    4/24簿记建档  浙商银行      AA+        4/26       4/27
 投资集团    (第5年末发行人利率选择权和投资者回售权)
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  参看详情,可点选中国债券信息网(here)(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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