〔美国个股〕福特汽车将投资7.6亿美元在中国建厂,以扩大产能

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透杭州4月19日电---美国福特汽车(F.N)表示,将投资7.6亿美元在中国东部建立一座新厂.这是该公司试图在中国市场追赶通用汽车(GM.N)的举措之一.
福特表示,这间设立在浙江杭州的新厂计划在2015年投产,届时其在中国年产能将增加25万辆至120万辆.预计该工厂将在今年稍晚动工兴建.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。