〔美国个股〕福特汽车将投资7.6亿美元在中国建厂,以扩大产能

路透杭州4月19日电---美国福特汽车(F.N)表示,将投资7.6亿美元在中国东部建立一座新厂.这是该公司试图在中国市场追赶通用汽车(GM.N)的举措之一.

福特表示,这间设立在浙江杭州的新厂计划在2015年投产,届时其在中国年产能将增加25万辆至120万辆.预计该工厂将在今年稍晚动工兴建.