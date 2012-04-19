中国农产品供给偏紧状况加剧--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月18日电---农业专家周三表示，中国应促进农业“走出去”，以缓解国内因耕地有限和低产出导致的供需压力。

根据中国社科院的估计，中国2012年的农业贸易逆差将进一步扩大至约400亿美元。中国2011年的农产品贸易逆差为341.2亿美元，当时比前一年增加了约近50%。

社科院农村发展所研究员朱钢在新闻发布会上表示：“为保障中国农产品供给的稳定性，需要在农产品供给立足于国内的基础上充分利用国际市场，积极开拓境外资源，将‘引进来’和‘走出去’有机结合起来。”

社科院指出，中国的人均耕地面积不到全球平均水平的40%，人均淡水资源仅为全球平均水平的28%。中国在农业领域并无比较优势。

大约有40家中国企业在30多个国家从事海外农业，总投资达到153亿元(24.3亿美元)。

尽管中国在过去八年收成良好，但随着城市化和工业化的快速发展，粮产的增加却跟不上消费量的高涨。

2011年，中国首次成为玉米、稻米和小麦的净进口国。

国务院研究室农村司司长郭玮表示：“农产品供给偏紧的状况在加剧。虽然连续丰收，需求的快速增长还没有放缓的迹象。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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