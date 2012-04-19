〔路透基点〕台湾合雄建设签署21亿台币贷款,用于地产建设--RLPC

路透香港4月19日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,台湾合雄建设股份有限公司已签署一份21.13亿台币贷款协议,用于房地产建设,此贷款需一次性偿还.

此项贷款分四部分:A部分为6.5亿台币四年期定期贷款;B部分为3.24亿台币一年期商业票据;C部分为7.6亿台币四年期定期贷款;D部分为3.79亿台币一年期商业票据.A部分贷款通过公司股东林陈海借得.

委托主办行和额度分配行兆丰国际商业银行承贷A部分和C部分,兆丰票券金融负责剩余两部分.

A部分贷款利率为较兆丰国际商业银行一年期储蓄利率加码78个基点,B、C和D部分分别为加码68、102和92个基点.

A部分的提款期为12个月,必须在签署协议之日起的三个月内进行首次支取.

B部分和D部分商业票据可以延至四年.

A部分和B部分资金用于购买土地,C部分和D部分用于建设.

林陈海和公司董事长赖重宏是B、C和D部分贷款的担保人,合雄建设和赖重宏是A部分贷款的担保人.各部分贷款都有土地和建筑作为抵押.

协议在3月29日签署.(完)