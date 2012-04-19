〔中国新债〕二滩水电开发下周二将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月19日电---中国二滩水电开发有限责任公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市 簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 4/24簿记建档 工商银行 AA+ 4/25 4/26 开发公司 农业银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进