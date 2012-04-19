版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 14:17 BJT

〔中国新债〕二滩水电开发下周二将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月19日电---中国二滩水电开发有限责任公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市
簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 二滩水电       30       15      12  4/24簿记建档   工商银行      AA+       4/25       4/26
 开发公司                                           农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐