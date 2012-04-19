版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 14:17 BJT

〔东京美债〕公债价格守住海外市场涨幅,关注稍后举行的西班牙标债

路透东京4月19日电---美国公债价格周四在亚洲市场守住海外市场涨幅,稍后西班牙标售公债将提供有关投资者对该国债务融资能力信心状况的最新线索.

西班牙周二标售12个月和18个月期国库券取得成功,但其周四标售两年期和10年期公债将迎来更大的挑战.该国10年期公债收益率(殖利率)本周曾短暂升破重要的6%关口.

西班牙央行周三公布的数据显示,西班牙银行业2月不良贷款占未偿还贷款比例升至8.2%,为1994年10月来最高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐