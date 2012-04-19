〔东京美债〕公债价格守住海外市场涨幅,关注稍后举行的西班牙标债

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透东京4月19日电---美国公债价格周四在亚洲市场守住海外市场涨幅,稍后西班牙标售公债将提供有关投资者对该国债务融资能力信心状况的最新线索.
西班牙周二标售12个月和18个月期国库券取得成功,但其周四标售两年期和10年期公债将迎来更大的挑战.该国10年期公债收益率(殖利率)本周曾短暂升破重要的6%关口.
西班牙央行周三公布的数据显示,西班牙银行业2月不良贷款占未偿还贷款比例升至8.2%,为1994年10月来最高.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。