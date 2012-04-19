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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕收低,西班牙标售公债前气氛谨慎

路透东京4月19日电---日经指数周四下跌0.8%,回吐部分上日涨幅,因投资者在西班牙本日稍后标售公债前回避风险.

日经指数.N225收跌78.88点,报9,588.38点,仍然持于9,577点附近的13周移动均线上方.东证股价指数.TOPX下跌0.6%,报814.13点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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