〔中国债市〕人民币利率互换盘整,央行增加流动性供给言论一度打压利率

路透上海4月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周四区间盘整.央行相关负责人关于稳步增加流动性供给的言论一度推低报价;不过,投资者对后市资金状况忧虑仍存,市场利率又恢复原形.

北京一银行交易员指出,近期的IRS市场缺乏方向的指引,短期走势依然有赖于对资金状况的判断.而4、5月财政存款的上缴及跨月、五一小长假等因素都会对资金面造成扰动.央行调节流动性的手段固然很多,但在政策尚未落实前,方向依然不明朗.

"(央行)手段比较灵活,但可以用是可以用,用不用又是另外一回事."他称.

中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

此外,上述交易员表示,近期的宏观数据本身也是喜忧参半,难对市场走势形成方向性的支撑.这亦是利率维持窄幅震荡的原因所在.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.3440/3.4600 3.1758/3.2667 3.2350/3.3300 3.3800/3.4750 3.3775/3.6600

周三 3.3414/3.4700 3.1658/3.2583 3.2250/3.3183 3.3800/3.4783 3.4033/3.6667

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变动 +0.0026/-0.0100 +0.0100/+0.0084 +0.0100/+0.0117 +0.0000/-0.0033 -0.0258/-0.0067

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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