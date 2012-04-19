〔中国股市〕沪综指微幅收低,央行将稳步增加流动性表态后大盘相对持稳

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
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路透北京4月19日电---中国股市沪综指周四微幅收低.央行将稳步增加流动性的表态令大盘在上日大涨后基本持稳,盘间以窄幅震荡为主.分析人士指出,由于政策利好程度有限,短线大盘料将继续维持震荡盘整格局.
沪综指.SSEC收报2,378.634点,跌2.215点,或0.09%,上日创逾两月最大单日涨幅.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.31%.今日上海A股成交额缩至898亿元人民币,上交易日为929亿元.
山西证券策略分析师杜亮称,上日股市大涨可能已提前反映央行将稳步增加流动性的利好消息,今日保险等蓝筹股亦有不错表现.
"央行的表态是方向性的,方向对但规模比较大的流动性投放可能性较小,...由于政策对冲空间有限,受制于通胀和一些行业落后产能的约束,股市未来因政策利好上涨的空间不大."他同时指出.
两市保险类股涨幅居前,其中新华保险(601336.SS)上涨8.38%,收报33.5元;中国太保(601601.SS)涨4.85%,报20.98元.
中国央行相关负责人此前表示,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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