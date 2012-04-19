〔印度经济〕2011/12年度出口料增长21%,进口料增长32.1%--贸易官员

路透新德里4月19日电---印度贸易部长Rahul Khullar周四引用初步数据指出,该国2011/12财政年度出口年增21%至3,037亿美元,进口增长32.1%至4,886亿美元.

Khullar对记者表示,贸易逆差为1,849亿美元.

数据显示,印度出口超过政府设定的成长20%的目标,尽管对主要贸易国美国和欧洲的出口减缓.