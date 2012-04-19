〔印度经济〕2011/12年度出口料增长21%,进口料增长32.1%--贸易官员

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新德里4月19日电---印度贸易部长Rahul Khullar周四引用初步数据指出,该国2011/12财政年度出口年增21%至3,037亿美元,进口增长32.1%至4,886亿美元.
Khullar对记者表示,贸易逆差为1,849亿美元.
数据显示,印度出口超过政府设定的成长20%的目标,尽管对主要贸易国美国和欧洲的出口减缓.
但该国贸易逆差较高,可能令经常帐恶化,并进一步打压印度卢比.(完)
--编译 李爽; 审校 孙茉莉
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。