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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 15:08 BJT

〔印度经济〕2011/12年度出口料增长21%,进口料增长32.1%--贸易官员

路透新德里4月19日电---印度贸易部长Rahul Khullar周四引用初步数据指出,该国2011/12财政年度出口年增21%至3,037亿美元,进口增长32.1%至4,886亿美元.

Khullar对记者表示,贸易逆差为1,849亿美元.

数据显示,印度出口超过政府设定的成长20%的目标,尽管对主要贸易国美国和欧洲的出口减缓.

但该国贸易逆差较高,可能令经常帐恶化,并进一步打压印度卢比.(完)

--编译 李爽; 审校 孙茉莉

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