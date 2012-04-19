潘基文：叙利亚未完全履行和平计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月18日电---路透周三获得的一封联合国秘书长潘基文写给安理会的信显示，叙利亚并未完全履行联合国支持的和平计划，而且也没有给出“明确信号”承诺结束持续一年多的暴力活动。

潘基文同时指出，有望在结束暴力上取得进展。

潘基文建议扩大联合国观察团规模，如果获得安理会通过，可能“初期派遣”最多300名非武装观察员，监督忠于叙利亚总统的军队和反对派之间的停火。

“叙利亚政府还未完全履行最初关于军队行动和部署的承诺，也没有撤军。”潘基文在有关叙利亚遵守上周六安理会决议的初步评估中写道。

“近几天暴力事件和伤亡再次上升，有报告称平民区遭到炮击，政府军滥用武力。叙利亚政府称武装组织实施了暴力行动。”

“因此显然没有实现完全停火。”潘基文表示，并称双方都承诺结束“一切形式的暴力”。

安理会成员国外交官称，潘基文的报告以及联合国-阿盟联合特使安南的副手盖埃诺（Jean-Marie Guehenno）将于周四1300 GMT提供的简报将非常重要，以决定是否需要扩大叙利亚观察团的规模。（完）