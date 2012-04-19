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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:02 BJT

〔中国新债〕北京经济技术投资开发下周二将发行6.2亿元短融,期限一年

路透上海4月19日电---中国北京经济技术投资开发总公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市
簿记建档发行6.2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 北京经济技术  7         6.2     12   4/24簿记建档  光大银行      AA+       4/25       4/26
 投资开发总公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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