〔中国新债〕北京经济技术投资开发下周二将发行6.2亿元短融,期限一年

路透上海4月19日电---中国北京经济技术投资开发总公司周四公告称,将于下周二(24日)在银行间债市 簿记建档发行6.2亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 北京经济技术 7 6.2 12 4/24簿记建档 光大银行 AA+ 4/25 4/26 投资开发总公司 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 林高丽