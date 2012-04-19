〔全球金市〕黄金小跌,投资者观望并等待西班牙公债标售

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新加坡4月19日电---现货金周四小幅下跌,投资者选择观望并等待日内稍晚的西班牙公债标售.当前市场仍担心欧元区债务危机恐有可能再度掀起波澜.
上日,投资者对于西班牙财政及银行业的担忧推高美国和德国公债.多数市场弥漫谨慎情绪.
尽管传统意义上,黄金在经济和政治动荡时期被视作避险资产,但近期在很大程度上跟风险较高资产走势一致,并同美元呈相反走势.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。