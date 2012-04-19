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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 15:08 BJT

〔全球金市〕黄金小跌,投资者观望并等待西班牙公债标售

路透新加坡4月19日电---现货金周四小幅下跌,投资者选择观望并等待日内稍晚的西班牙公债标售.当前市场仍担心欧元区债务危机恐有可能再度掀起波澜.

上日,投资者对于西班牙财政及银行业的担忧推高美国和德国公债.多数市场弥漫谨慎情绪.

尽管传统意义上,黄金在经济和政治动荡时期被视作避险资产,但近期在很大程度上跟风险较高资产走势一致,并同美元呈相反走势.

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